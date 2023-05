San Giustino, c’è Wawrzynczyk

SAN GIUSTINO – Cominciano ad uscire le prime notizie di mercato per la prossima stagione, pare molto attiva come da promesse la formazione della Ermgroup San Giustino che sarà nuovamente al via nella serie A3 maschile. Il primo colpo ufficiale è lo schiacciatore polacco Stanislaw Zbigniew Wawrzynczyk, prelevato da Macerata (A3) che si presenta così: "Ringrazio per la fiducia e spero che la mia personalità, spesso aggressiva, riesca a coinvolgere anche gli altri. Sono molto contento dell’accoglienza ricevuta, ricordo San Giustino quando ci sono venuto nella prima giornata di campionato a ottobre e la prima impressione che io e mia moglie abbiamo avuto è quella di un paese tranquillo e ospitale. Mi ha sorpreso l’elevata qualità di questo campionato e, rispetto alla Polonia, il grado di professionalità è maggiore". Ai saluti l’opposto bulgaro Petar Hristoskov che è stato ringraziato per la serietà. A.A