San Giustino, arriva il centrale Bragatto

SAN GIUSTINO – Si sta definendo sempre più la formazione che si presenterà al via in serie A3 maschile con la maglia della Pallavolo San Giustino. Gli altotiberini hanno ufficializzato l’arrivo di un’altra pedina, si tratta del centrale Marco Bragatto, prelevato da Pineto: "Sentivo il bisogno di vivere un’altra annata da protagonista e ho pensato che San Giustino potesse fare al caso mio perché sul piano tecnico la dirigenza sta allestendo un organico molto buono. Davvero un bel progetto societario, al quale ho detto subito di sì. Negli ultimi anni sto andando meglio nel fondamentale del muro piuttosto che in attacco, mentre in precedenza la situazione era inversa. Comunque sia, punto su entrambi. A San Giustino, dove ho soltanto giocato da avversario, ritroverò al centro l’amico Augusto Quarta". Altra pedina di indubbio valore presa dal direttore sportivo Valdemaro Gustinelli. Saluta l’altro centrale Piergiorgio Antonaci con tanti ringraziamenti da parte del club. A.A.