SAN GIUSTINO – Si gioca il sesto posto della serie A3 maschile oggi la Ermgroup San Giustino che torna in trasferta per il ventesimo turno stagionale. Alle ore 18, con diretta in streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, gli altotiberini visitano alla Wi More Parma. Sarà uno scontro diretto per evitare i play-out retrocessione, gli emiliani diretti dall’allenatore Andrea Codeluppi hanno centrato due vittorie in più sino a questo momento, e provengono da 5 risultati positivi nelle ultime sei gare. A farsi valere ci penseranno il palleggiatore Alessio Sitti e il centrale Augusto Quarta. Arbitri Kronaj (VA) e Marigliano (LE).

SAN GIUSTINO: Sitti – Hristoskov, Antoniaci - Quarta, Cappelletti – Skuodis, Marra (L).