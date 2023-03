Gubbio, vittoria in trasferta e sorrisi: altri tre punti, stavolta in rimonta

Di Stefano, in maglia rossoblu, in azione

Montevarchi, 26 marzo 2023 – Tre punti, tre vittorie consecutive, quinto posto guadagnato e prima vittoria in rimonta. Un bilancio più che positivo quello del Gubbio, corsaro a Montevarchi sul campo del San Donato Tavarnelle, che si impegna ma non basta, cedendo il passo ad una formazione ben più organizzata e di qualità come quella rossoblù.

Eppure il San Donato attacca fin da subito, e alla prima sortita passa in vantaggio. Dopo nove minuti pasticcia la retroguardia eugubina, Marzierli corre sulla destra e crossa al centro per Ubaldi che controlla di petto e in girata batte Di Gennaro.

La reazione del Gubbio si fa attendere una decina di minuti: al 23’ Arena raccoglie il suggerimento di Vitale sulla destra, scarica per Di Stefano che calcia ad incrociare, la sfera termina sul fondo con Semeraro che per centimetri non arriva a deviare in porta sul secondo palo.

Due minuti dopo, con lo spirito di un libero d’altri tempi, Di Gennaro esce dall’area per sventare l’offensiva avversaria, fa qualche metro palla al piede ma perde il possesso sull’attacco di Marzierli che favorisce Russo, che dalla distanza cerca la porta sguarnita ma spedisce alto.

Al 27° arriva la giusta occasione: Di Stefano, dopo un’ottima azione in solitaria, guadagna un calcio di punizione sui sedici metri; della battuta s’incarica Arena che col mancino calcia sul palo del portiere e infila la palla sotto l’incrocio dei pali, siglando così il suo nono centro in stagione,

confermandosi capocannoniere del Gubbio.

S’infiamma così la gara: un minuto dopo Semeraro trova Vazquez in area, l’argentino protegge la sfera e apre sulla destra, dove Vitale calcia ma il suo destro ad incrociare è fuori misura. Passa un altro minuto e sono i padroni di casa a rendersi ancora pericolosi: break di Russo che si libera sulla trequarti, giunge sui 20 metri e conclude, la sua rasoiata sfiora il palo e termina sul fondo.

Finisce 1-1 un primo tempo giocato su buoni ritmi, ma nel secondo il match è più bloccato. La prima offensiva arriva infatti al 59°, ed è quella buona per il sorpasso: Vazquez riceve da Vitale sulla trequarti, avanza, finta il tiro mandando a vuoto Gorelli, si allarga leggermente sulla destra ed esplode il tiro che supera Cardelli e finisce all’angolino basso.

Rimonta completata per i rossoblù, che passano in vantaggio con il sesto gol in campionato dell’attaccante argentino. Braglia, per dare nuova linfa e benzina alla squadra, effettua la solita girandola di cambi. Il San Donato non riesce a rendersi pericoloso, se non con tiri velleitari dalla distanza, neutralizzati da Di Gennaro.

All’84° Russo ci prova con pericolosità dalla distanza, ma l’estremo difensore rossoblù è attento e chiude in corner. Dopo sei di recupero il Gubbio può esultare: la truppa di Braglia sale a quota 55 al quinto posto, scavalcando l’Ancona, ferma a 54, sempre a -2 dalla quarta piazza, occupata dalla Carrarese. La prossima settimana si torna a giocare al “Barbetti”: arriverà la Vis Pesaro, con la gara prevista per le 17:30.