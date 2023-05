Sabato e domenica di attesa e speranza

PERUGIA - Un week end che racconterà molto di questa corsa per la salvezza. Al Perugia già sceso in campo non resta che aspettare e sperare nei risultati (negativi) delle dirette concorrenti. Oggi alle 14 toccherà sia a Cittadella-Benevento che a Cosenza-Venezia, con i lagunari che saranno i prossimi avversari dei biancorossi, tra sette giorni. Il Cittadella, il Cosenza, il Brescia sono a quota 38, mentre il Benevento (che nell’ultimo turno ha comunque recuperato due gol al Parma, dimostrando di essere vivo) è ultimo con 32 punti. Il Brescia, che nell’ultimo turno ha battuto e agganciato il Cosenza, sarà di scena invece domani alle 16,15 sul campo del Parma (a caccia di punti per gli spareggi promozione). Mentre la Spal sarà in campo in trasferta, oggi, (alle 16,15) sul campo del Palermo contro un avversario a secco di successi da un po’ che cerca punti per i play off.