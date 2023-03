Rush finale: i bookmakers “salvano“ i biancorossi

A sole 8 giornate dalla fine della regular season (il Perugia però ne deve disputare nove, con il recupero del 5 aprile contro la Reggina al Curi per la partita rinviata a causa dello stadio chiuso post terremoto), la classifica di serie B sta prendendo una forma più definita pur restando corta e sostanzialmente molto incerta, anche in vista dei numerosi scontri diretti in programma. Nella settimana di sosta, quale è il punto di vista dei bookmakers sulle ultime della classe, quali sono i club maggiormente a rischio retrocessione? Il Perugia, con l’ultimo successo sul campo del Cittadella, una classifica sempre pericolosa ma comunque non più disperata e con una gara da recuperare, esce dal lotto delle squadre più in bilico. Ecco le quote dei principali bookmakers prima della ripresa del campionato, nel prossimo week end. Brescia 1.20, Spal 1.20, Benevento 1.35, Cosenza 1.40, Venezia 3.10, Perugia 3.35, Cittadella 4.17, Ascoli 5.75.