Rugby serie B. Turno di riposo per l’Acea. Si riparte dalla Capitolina

Primo fine settimana di dicembre di riposo per la formazione di Serie B dell’Acea Rugby Perugia. E mini bilancio: i biancorossi capitanati da Francesco Caruso hanno raccolto fino ad ora un solo successo, contro Benevento, in 7 gare disputate. Tradotto: solo 5 punti nel carniere e momentaneo penultimo posto in classifica. Gli impegni prima di Natale porteranno l’Acea ancora in trasferta il 10 dicembre nella tana della Capitolina (alle 14,30) e poi tra le mura di casa il 17 dicembre contro Messina.