Rugby serie B. L’Acea Perugia si fa il regalo: battuto Messina

L’Acea Rugby Perugia ritrova la vittoria e si regala un Natale più sereno. Dopo quattro sconfitte consecutive, la squadra di coach Fabiani è riuscita ad avere la meglio sul Messina Rugby (47-41). Una gara disputata alle ore 12 per consentire ai siciliani di rientrare a casa in giornata e che ha regalato emozioni al pubblico presente. Perugia è partita forte e con Rossetti ha subito trovato la meta del vantaggio. Messina ha reagito con Hasanoviq (7-5), ma Presciutti e Rios hanno ulteriormente allungato. Poi una fase di calo tra i biancorossi, con qualche scelta sbagliata, che ha consentito a Messina di mettere a segno la quarta meta, di acquisire il bonus offensivo e di accorciare (29-24). Nella ripresa le due squadre hanno continuato a ribattere colpo su colpo. Perugia, trascinata da Faina, ha cercato di tenere a distanza gli avversari, ma per la vittoria finale è servita una meta di Fiala proprio alla scadere. "Sono contento della vittoria – dichiara il presidente Ruggero Renetti – e per questo mi complimento con la squadra. Però abbiamo rischiato troppo".

ACEA RUGBY PERUGIA: Cintioli, Rossetti, Bernardini, Lopez, Tenerini, Faina, Bevagna F., Vacca, Presciutti, Carciani, Rios, Milizia, Caruso, D’Alba, Grossi. A disp.: Lucarelli, Cianfrocca, Fialà, Mestriner, Mucciaccio, Zepparelli, Bevagna L. All.: Fabiani