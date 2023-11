Rugby serie B. L’Acea Perugia sfida Catania a Pian di Massiano. Caruso: "Partita dura in cui dovremo dare tutto»

PERUGIA - L’Acea Rugby Perugia in campo in una sfida inedita al mattino: alle 11 sul al percorso verde di Pian di Massiano si gioca la sesta giornata del campionato di serie B contro il Rugby Club Amatori Catania. Sarà un match molto importante per i ragazzi di coach Fabiani che, reduci dal k.o. nella tana dell’Us Roma, vogliono trovare un pronto riscatto per cominciare a scalare qualche posizione nella graduatoria. I biancorossi sono infatti momentaneamente penultimi con 5 punti all’attivo, con l’Amatori Catania che sopravanza l’Acea di 4 lunghezze. "Ci siamo preparati bene per questa sfida – afferma il pilone dell’Acea Francesco Caruso – Sarà una partita dura in cui dovremo dare tutto, perché Catania non si sobbarca certo questa lunga trasferta per venire a Perugia a passare il tempo. Sono una squadra ben organizzata e con elementi di valore. Da parte nostra servirà più attenzione in certi momenti della partita, perché sino ad ora abbiamo pagato a caro prezzo certi cali e non abbiamo raccolto quanto forse meritavamo. Questo è anche un po’ fisiologico perché la squadra è giovanissima e a volte manca di quell’esperienza nella gestione della gara a lungo raggio. Dobbiamo però migliorare e farlo alla svelta".

Appuntamento dunque oggi alle ore 11 al campo di casa del Percorso Verde di Pian di Massiano. La gara è stata affidata alla direzione di Daniele Ambrosio di Napoli.