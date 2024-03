Rugby serie B. Acea, con il Catania sconfitta che brucia

L’Acea Rugby Perugia continua a faticare nel campionato di serie B. I ragazzi di Poloni stavolta sono usciti sconfitti dalla trasferta di Catania (35-19). Un ko quello contro gli Amatori arrivato al termine di una partita ben giocata da Perugia, soprattutto nel primo tempo. I biancorossi infatti si sono portati in vantaggio ed hanno a lungo tenuto testa ai più esperti avversari. Nella ripresa il solito calo e qualche decisione del direttore di gara che non ha convinto hanno consentito a Catania di prendere il largo e di portare a casa l’intera posta in palio.

"È una sconfitta che brucia - dichiara il presidente Ruggero Renetti - soprattutto per la dinamica della partita. Salvezza? Noi ci crediamo. Il gioco c’è, dobbiamo solo mettere in campo un po’ di determinazione e smettere di affrontare gli avversari con la paura della classifica. La squadra è giovane, lo sappiamo, ma ha i mezzi per risolversi".