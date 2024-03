Rugby. L’Acea ci riprova: oggi match con Roma

C’è una salvezza da conquistare. L’Acea Rugby Perugia vuole dare una svolta alla propria stagione. Dopo la sconfitta nello scontro diretto di Benevento, pesante sul piano della classifica che ha fatto scivolare l’Acea all’ultimo posto, la squadra di coach Poloni punta alla sfida casalinga contro Roma Rugby per riprendere la marcia verso la salvezza. Una partita non certo agevole, visto che i capitolini con 54 punti occupano il quarto posto in classifica e vantano valori importanti per la categoria. "Ho buone sensazioni - afferma coach Poloni - perché in settimana la squadra si è allenata bene. Ho visto impegno e lo spirito giusto. Non è un momento facile, lo sappiamo. A Benevento abbiamo perso male, anche per colpa di un arbitraggio diciamo fin troppo casalingo. Dobbiamo riscattarci anche se Roma non è un avversario facile". La gara tra Perugia e Roma è in programma oggi con inizio alle 14.30 nell’impianto sportivo di Pian di Massiano.