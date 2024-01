Rugby: Cambio in panchina, da domani c’è poloni. L’Acea cerca il riscatto in casa con l’Aquila

L’Acea Rugby Perugia prova a dare uno scossone con un cambio in panchina. Dopo la sconfitta contro l’Arechi, con una stagione in costante salita e anche a fronte di numerose sconfitte, il tecnico Michele Fabiani, in accordo con la società, ha deciso di rassegnare le dimissioni. "Un argomento affrontato in totale serenità – spiega il presidente Ruggero Renetti – Fabiani ha esposto le sue difficoltà e noi chiaramente le nostre". In settimana la squadra è stata affidata al collaboratore Paolo Macchioni, che siederà in panchina anche nella delicata sfida interna di oggi contro L’Aquila alle 14.30 nell’impianto di Pian di Massiano. A partire da domani, invece, Caruso e compagni saranno affidati alle cure di José Leandro Poloni, tecnico italo-argentino con un passato importante da giocatore tra Prato, Verona, Capoterra, Catania Alghero e Olbia.