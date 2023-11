Rugby. Acea Perugia ko a Roma: "Punteggio troppo severo»

L’Acea Rugby Perugia esce sconfitta in casa dell’US Roma Rugby SSD R.L.. Presso il campo sportivo “Sapienza sport” finisce 48 a 12 per i padroni di casa. Eppure la partenza dei biancorossi di coach Fabiani era stata incoraggiante con i perugini in grado di segnare subito e portarsi avanti. Poi, due occasioni sciupate per andare a meta e un paio di infortuni, hanno fatto si che la prima frazione finisse con i romani sopra per 22 a 12. Nella ripresa l’Acea ha provato a reagire mancando però di concretezza. Altri due infortuni e un rosso hanno poi spostato definitivamente l’ago della bilancia a favore dei capitolini. Coach Michele Fabiani commenta così il k.o.: "Dispiace perché il punteggio è fin troppo severo. Gli infortuni, nel contesto di una rosa non completa, hanno fortemente penalizzato il nostro assetto".