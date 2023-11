Rugby. Acea Perugia in missione romana. Fabiani: "Cambiare atteggiamento»

L’Acea Rugby Perugia torna in campo a distanza di due settimane dalla prima vittoria stagionale contro il fanalino Benevento. Oggi alle 14.30, i biancorossi del presidente Renetti saranno impegnati in casa della Us Roma Rugby SSD R.L. La formazione capitolina sopravanza in classifica di 5 punti l’Acea. Il coach dei perugini Michele Fabiani: "Siamo una squadra troppo casalinga. Vorrei vedere un atteggiamento diverso soprattutto in trasferta. Bisogna essere più battaglieri e in generale offensivi. In queste due settimane abbiamo avuto il tempo per impostare un lavoro più fisico per poi passare ad esercizi più individuali".