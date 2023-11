Rossoverdi scatenate. A segno un’altra vittoria

Prosegue la marcia a punteggio pieno delle rossoverdi nel campionato di Serie B. Alla 6a giornata la squadra di Fabio Melillo torna alla goleada, batte 6-0 la Res Roma VIII e mantiene il passo della Lazio (3-0 in casa sul Brescia). Allo stadio “Moreno Gubbiotti“ di Narni il risultato è in cassaforte fin dal primo tempo con gol di Tarantino al 13’, Di Criscio al 31’ e Vigliucci al 45’ su rigore (molto contestato dalla Res Roma VIII). Nella ripresa la Ternana non fa sconti, confermando il proprio dna (venticinque le reti realizzate, per una media di oltre quattro a partita, soltanto una al passivo): arrivano, così, i centri delle rossoverdi Sara Tui al 9’, Lombardo al 39’ e Labate al 44’. Maurilli para un rigore calciato dalla Vigliucci. Domenica prossima le giocatrici della Ternana saranno impegnate nella gara sul campo del Parma, quarta in classifica (nella partita giocata ieri le emiliane hanno battuto 7-1 l’Hellas Verona) a - 5 dalle due capolista e a - 2 dal Cesena.

Augusto Austeri