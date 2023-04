Rosi, primo tempo senza macchia Lisi e Luperini: non ci siamo

FURLAN 6,5 La prima gara dal primo minuto dopo un lungo stop. Castori gli dà la maglia nella delicatissima sfida contro il Modena. In occasione del vantaggio del Modena ci mette due pezze ma i compagni non lo aiutano. Neutralizza altre due conclusioni: debutto più che sufficiente.

ROSI 6,5 duello massiccio con l’ex compagno di squadra Strizzolo. Nel primo tempo ha la meglio poi però resta nello spogliatoio perché non al meglio. Sarà da valutare oggi alla ripresa.

ANGELLA 5,5 Nel primo tempo se la cava ma a inizio ripresa non è impeccabile quando il Modena passa in vantaggio.

STRUNA 6 Rischia il rosso nel finale ma la lettura di Cosso è corretta. Nel finale prova a dare una mano anche in attacco.

CASASOLA 5,5 viene chiamato in causa in continuazione ma non ha la lucidità delle prestazioni precedenti. Per Castori è indispensabile ma se la condizione non supporta, meglio riposare.

IANNONI 5,5 Il ritmo non è quello dei giorni migliori. Almeno prova a imbeccare Di Carmine in area nell’unica occasione del primo tempo.

CAPEZZI 5 Non sempre lucido, quando invece servirebbero testa e gambe.

LISI 5 È visibilmente sottotono, risente di una condizione non ottimale, tanto da sbagliare anche cose che abitualmente gli riescono bene. Esce all’intervallo non al meglio: da valutare

LUPERINI 5 Tanto recupera e tanto sbaglia. Fumoso, confuso, con qualche responsabilità sul vantaggio ospite.

DI CARMINE 5,5 sembra il più in palla della comitiva ma quando viene servito (poco) sbaglia.

DI SERIO 5,5 La vede poco. E sempre da lontano.

CANCELLIERI 6 Entra a sinistra e ci mette un po’ di verve. Almeno fa vedere qualche cross.

SGARBI 5,5 appena entrato vede sfilare gli avanti del Modena.

SANTORO 5.5 È un giocatore indispensabile per questo Grifo ma, come tutti, non è al meglio.

MATOS 5,5 prova a metterci brio, ma i compagni non lo assistono.

EKONG s.v.

Francesca Mencacci