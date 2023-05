Rosi male, non si salva nessuno Furlan pasticcia, Gori sfortunato

FURLAN 4,5 pasticcia in occasione del cross di Mancosu e ne esce il gol del vantaggio del Cagliari. In occasione del raddoppio non fa nulla per evitarlo. Alza bandiera bianca.

ROSI 4,5 si perde Lapadula dopo nemmeno cinque minuti e l’attaccante porta avanti il Cagliari. Il Perugia soffre soprattutto dalla sua parte, anche perché è spesso a supporto della manovra offensiva. Ma il rischio andrebbe calcolato meglio.

CURADO 5 Una serataccia anche per lui, anche se azioni alla mano le figuracce peggiori non le fa lui.

STRUNA 5 cerca di tenere il controllo quando la situazione rischia di degenerare.

CASASOLA 5 la partita perde di senso dopo il raddoppio del Cagliari. È dalla sua parte che i giocatori del Cagliari sfondano con maggior facilità.

IANNONI 5 la partenza è molto a sostegno dell’attacco biancorosso. Poi purtroppo deve solo cercare di evitare il tracollo. SANTORO 5 Prestazione in linea con il resto della squadra. Finisce in mezzo alle maglie del Cagliari e ne resta travolto. KOUAN 5 Non riesce a beccarla mai. Per lui una stagione che lo ha visto troppe volte protagonista in negativo.

LISI 5,5 sembra non voler credere nella disfatta. Ci mette almeno la gamba e ci prova fino a quando la condizione lo assiste. LUPERINI 5 una serata terribile. A un certo punto va completamente in confusione e sbaglia anche le cose più elementari.

OLIVIERI 5 in avvio vuole strafare e invece di essere utile alla squadra si rivela del tutto inutile. Il suo rientro era tanto atteso e invece purtroppo almeno ieri sera è stato un flop.

GORI 5 rientra dopo la notte terribile con la Reggina e dopo cinque minuti prende gol da centrocampo da Mancosu. Poi gli tocca subire anche il poker. Evita la cinquina di Luvumbo, non quella di Lapadula.

SGARBI 5 Imbarazzante l’approccio. Scivola sul pallone e agevola il quarto gol del Cagliari. DI CARMINE 5,5 entra a giochi più che fatti.

CANCELLIERI 5.5. EKONG 6 almeno tira in porta.

Francesca Mencacci