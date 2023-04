Rosi e Lisi, trasferta a rischio Genoa sabato senza Vogliacco

Subito in campo verso il prossimo appuntamento, sabato sul campo del Genoa. L’obiettivo di Fabrizio Castori e del suo staff è quello di rigenerare fisicamente e mentalmente una squadra che contro il Modena ha mostrato grande fragilità, zero idee e soprattutto pochissima verve.

Intanto ci sarà da fare i conti con la condizione dei calciatori che sono usciti prima dal campo contro il Modena. Lisi aveva giocato anche se non al meglio, sembra sia alle prese con un affaticamento muscolare che sarà valutato nelle prossime ore. Ci sono appena tre giorni di allenamento e sembra difficile possa recuperare, anche la risposta certa si avrà oggi quando la squadra inizierà a preparare la gara di sabato con il Genoa. Ieri, infatti, il gruppo è stato diviso in due: chi ha giocato ha svolto una seduta di scarico in palestra, chi non ha giocato o è subentrato ha lavorato in campo. Da questa mattina, invece, il gruppo inizia a lavorare insieme. Anche per quanto riguarda Rosi un’idea di massima si avrà oggi. Il giocatore è uscito all’intervallo per questioni fisiche e potrebbe essere costretto a dare forfait sabato. Niente da fare ancora per Olivieri: l’attaccante sta lavorando per recuperare dall’infortunio muscolare e non sono noti i tempi del rientro.

Ci sarà anche da analizzare la questione fisica che sabato ha tradito, nonostante con la Reggina Castori abbia cambiato sette giocatori rispetto al match con il Frosinone e anche con il Modena ci sia stata una certa rotazione.

L’avversario. Anche il il Genoa è tornato subito in campo. Dopo il rientro a casa dalla trasferta di Como (il match si è chiuso 2-2, dopo il doppio vantaggio della squadra di Gilardino)), i giocatori si sono ritrovati per la verifica delle condizioni fisiche e la video-analisi in riunione. Poi tutti in palestra per esercitazioni defaticanti, proposte agli elementi scesi in campo con i lariani, e percorsi misti per l’altra parte del gruppo, impegnata, sotto le direttive dello staff, in una serie di partitelle a campo ridotto. Sturaro ha scontato la giornata di squalifica, sebbene si alleni a parte per smaltire i postumi di un infortunio. Il giudice sportivo fermerà invece Vogliacco, ammonito al "Sinigaglia" e in regime di diffida. Da valutare il recupero di Bani.