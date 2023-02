Rosi da valutare, Lisi squalificato Attacco: Olivieri ancora out

Il Perugia è già al lavoro per la prossima sfida, in agenda veneredì sera sul campo del Pisa. I biancorossi, dopo la seduta di scarico il giorno dopo il derby, ieri sono tornati in campo per iniziare a preparare il match. Non c’era Fabrizio Castori impegnato a Coverciano per un aggiornamento e per la votazione della Panchina d’Argento. La seduta è stata diretta dallo staff dell’allenatore biancorosso.

Qualche preoccupazione per Castori in vista della prossima partita, ci sono situazioni da verificare in tutti i reparti.

In difesa, infatti, ci sono da verificare le condizioni di Rosi, uscito non al meglio della gara con la Ternana. La seduta di oggi potrà dare qualche risposta in più per la prossima partita. Lavoro differenziato per Dell’Orco, ma il centrale, che era in panchina in occasione del derby, potrebbe dare piena disponibilità per la gara di venerdì sera contro il Pisa. Molto difficile, invece, il recupero di Curado: il centrale potrebbe in settimana iniziare a lavorare con il gruppo, ma la disponibilità per scendere in campo è un’altra cosa. Condizioni buone, in difesa, per Sgarbi, Angella e Struna, i prossimi giorni saranno decisivi anche alla luce del turno infrasettimanale che il Perugia disputerà il primo marzo con il Como, al Curi.

A centrocampo, invece, Castori dovrà sostituire Lisi che oggi sarà fermato dal giudice sportivo. Al suo posto si prepara Paz. Per il resto, Castori ha ampia scelta in mezzo al campo e potrà optare per la combinazione migliore. In attacco stesse difficoltà della difesa: Olivieri non sarà disponibile per il prossimo impegno, mentre Di Serio, che nel derby era in panchina ma non al meglio della condizione, si valuteranno i progressi durante la settimana.

Il programma della settimana proseguirà con sedute al mattino, fino alla rifinitura di giovedì che precederà la partenza per Pisa.