Romolo Pelliccia a 86 anni firma il primato europeo

ORVIETO

A settembre soffierà su 87 candeline, quasi impossibili da collocare su qualsiasi torta, ma Romolo Pelliccia ha un rapporto tutto suo con la carta d’identità che, in realtà ignora completamente, e cosi si permette il lusso di polverizzare un record dietro all’altro nella specialità della marcia. A Perugia ha fatto suo l’ennesimo primato europeo sui cinquemila metri in pista, facendo fermare il cronometro a 33’53"32, appunto il record europeo M85, ovvero Masterm della distanza. Il precedente record europeo apparteneva all’inglese George Mitchell con 35’49"1m, ottenuto ben ventitrè anni fa, mentre quello mondiale resta all’australiano Albert Theobald che nel lontano 1982 fu capace di 33’15"0m. L’intramontabile Romolo che si appella praticamente da oltre una sessantina d’anni, deteniene il record italiano sn5 con 32’26"21, conquistato ad Orvieto due anni fa quand non aveva ancora compiuto 85 anni. Nella nella scorsa stagione indoor, Pelliccia aveva anche stabilito anche il record mondiale M85 al coperto sulla distanza dei tremila metri di marcia con 20’44"34.

Gli atleti orvietani si sono fatti onore anche al campionato italiano master 5 chilometri su strada, master dai 35 anni in su che si è svolto a Silvi Marina. Presenti due atleti della Libertas Orvieto, Gabriele Frescucci e Paolo Lupi che sono partiti nella batteria più veloce, dai 35 ai 44 anni, ottenendo rispettivamente nelle proprie categorie, Gabriele Frescucci il terzo posto con medaglia di bronzo , a soli tre secondi dal secondo posto, con un tempo di 15 minuti e 43 secondi , Paolo Lupi ha otteuto un 12 posto della sua categoria migliorando il proprio personale e portandolo a 16 minuti e 51 secondi. Visto il livello della gara con la partecipazione di atleti medagliati a mondiali e europei , grande oddisfazione per i due atleti per avere onorato i colori della Libertas.