Rocca Beach 2023, Acquisti-Bartoli vincono il primo torneo

UMBERTIDE – È stato subito spettacolo al Rocca Beach 2023. Il primo appuntamento della manifestazione ormai giunta alla quarta edizione è andato in archivio con piena soddisfazione. Al taglio del nastro ufficiale non è mancata la partecipazione dell’amministrazione comunale, con il sindaco Luca Carizia e l’assessore allo sport fresco di nomina Lorenzo Cavedon. Una sinergia, quella tra il Volley Umbertide e il Comune, che permette la realizzazione di un evento quasi unico nel suo genere, con i beachers di tutti i livelli a sfidarsi all’ombra della locale rocca medievale. L’attesa era molta per questo primo torneo, di assoluto livello considerando il valore degli atleti che hanno calcato la sabbia dell’arena appositamente allestita. Il titolo è andato alla coppia Acquisti-Bartoli, che nella finalissima hanno superato in due combattutissimi set (21-16, 21-18) i rivali Mogini-Urbani. Terzo posto per la coppia Sposato-Vagnetti, ma senza combattimento, perché i contendenti Conti-Santi, vittime entrambi di risentimenti muscolari, sono stati costretti a gettare la spugna. Quello appena conclusosi, in attesa degli altri tornei che vedranno spettatrice la Rocca simbolo della città e il nutrito pubblico che sempre accorre in occasione dell’evento, è stato molto apprezzato, in diverse occasioni l’applauso è arrivato a scena aperta. Prossimo appuntamento il primo torneo 2x2 misto, poi il 3x3 misto, a seguire il 4x4 misto, con la chiusura prevista per sabato 1° luglio del secondo 2x2 maschile.

A.A.