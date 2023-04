Roberto Goretti riporta la Reggiana in serie B

PERUGIA - Un’altra grande soddisfazione per l’ex direttore sportivo biancorosso Roberto Goretti. Dopo la salvezza in serie B, piuttosto complicata, conquistata nella passata stagione a Cosenza, l’ex dirigente del Perugia ha festeggiato la promozione della Reggiana in cadetteria. Dopo due anni di assenza, i granata hanno centrato la promozione diretta vincendo il girone B di serie C, con un turno d’anticipo. Decisivo il successo ottenuto sul campo dell’Olbia e il contemporaneo pareggio della Virtus Entella, diretta concorrente alla promozione diretta. La formazione di Reggio Emilia era tornata in B dopo 21 anni nel 2020, con l’ex biancorosso Massimiliano Alvini, ma era subito retrocessa sempre con Alvini. Due anni dopo, ecco una nuova occasione per riprovare con maggiore fortuna. Dopo Catanzaro (che ha conquistato il salto con largo anticipo) e Feralpi Salò, la terza promozione diretta dalla C alla B è quindi quella della Reggiana.