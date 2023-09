Ripresa a pieno regime. Solo Paz lavora a parte

I biancorossi, dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico Francesco Baldini, si sono ritrovati ieri pomeriggio a Pian di Massiano per iniziare la preparazione per la prossima sfida, in agenda domenica al Curi con il Sestri Levante. Alla ripresa dei lavori, l’allenatore biancorosso ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione, ad eccezione di Paz che continua a lavorare a parte. Per l’esterno del Sassuolo se ne parla più avanti, difficile pronosticare il rientro. Il programma della settimana prosegue con un allenamento in agenda questa mattina, oggi e domani saranno sedute a porte aperte. A partire da domani saranno in vendita, on line e nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi per la gara di domenica al Curi. Il botteghino dello stadio, in questi giorni, è aperto per la campagna abbonamenti che chiuderà i battenti sabato pomeriggio.