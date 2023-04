Rimonte, il Cosenza invece sa come si fa

Rimonte, il Cosenza (prossimo avversario al Curi, dopo la gara col Genoa) invece ci sa fare. Il Perugia non riesce a reagire dopo un gol subito. Ormai è un dato di fatto visto che nelle 16 volte in cui i biancorossi sono andati in svantaggio, durante questo campionato, non sono mai riusciti a rimettere in piedi il risultato. Insomma i punti ottenuti dal Grifo dopo una situazione di svantaggio sono stati finora zero. Nessuno ha fatto peggio del Perugia sotto questo punto di vista (anche guardando gli altri campionati), nemmeno le tre squadre che, attualmente, occupano le ultime posizioni della classifica. La Spal ha ottenuto 3 punti da situazioni di svantaggio (3 pareggi e 14 ko), il Brescia 7 (1 vittoria, 4 pareggi e 15 sconfitte) e il Benevento 6 (1 vittoria, 3 pareggi e 15 ko). Il Cosenza invece, al pari di Frosinone e Venezia, è la squadra che ha ottenuto più punti da situazioni di svantaggio, ben 13 (3 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte).