Reggina penalizzata Tre punti da scontare

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Reggina con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare in questa stagione, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. La società era stata deferita, su segnalazione della Covisoc, per il mancato pagamento, in favore di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022, nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Questa la classifica aggiornata:

Frosinone 67, Genoa 63*, Bari 57, Sudtirol 52, Cagliari 48, Parma 48, Pisa 46, Reggina 46**, Modena 43, Palermo 43, Ternana 43, Ascoli 42, Como 41, Venezia 39, Cittadella 37, Cosenza 37, Perugia 34, SPAL 33, Brescia 32, Benevento 30.