Reggina, è crisi vera Turno con tanti testa-coda

Non si arresta la crisi della Reggina di Inzaghi, prossimo avversario al "Curi" tra sei giorni. Sesta sconfitta nelle ultime sette gare, allargando il discorso al 2023, al girone di ritorno, la Reggina ha conquistato due vittorie e perso sette gare dal giro di boa. Ieri è arrivato un altro ko, stavolta interno, contro il Parma. Mentre l’altro anticipo Palermo-Pisa si è concluso con il risultato di 1-1. Oggi sarà un turno interessante: l’attenzione del Grifo si sposta sulle gare che coinvolgono le squadre in lotta per la salvezza. E se sarà ostico l’impegno del gruppo di Castori (30 punti), non sarà più agevole quello del Venezia (29 punti) che sarà in casa del Frosinone capolista. Stesso discorso per il Cosenza (26) che sfida il Genoa, secondo in classifica (sarà il posticipo di lunedì, alle 20,30). Scontro salvezza a Ferrara, con la Spal (25) che sfida il Cittadella (34). Il Benevento, quartultimo (27) si reca in casa della Ternana, mentre il Brescia (26) va a Cagliari.