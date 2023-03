Recanatese-Gubbio 0-2, ai rossoblù torna il sorriso

Di Stefano

Recanati (Macerata), 14 marzo 2023 – Il Gubbio torna a vincere e, finalmente, anche a convincere. Nella vittoria esterna sul campo della Recanatese, i rossoblù giocano una partita perfetta, facilitata sicuramente dal gol in avvio targato Di Stefano, ma soprattutto riescono a leggere in maniera ottima le fasi del match, senza mai subire le (poche) iniziative dei padroni di casa. La sfida si sblocca subito: passano sedici secondi, con il primo pallone della gara Bulevardi scucchiaia in avanti per Di Stefano che controlla con il petto, prima liscia con il destro, poi col mancino infila l’angolino e batte Fallani.

Il Gubbio, subito avanti, legittima il vantaggio dominando la gara: al 12° Spina lancia Arras in velocità, dribbling in area e tiro verso il primo palo, Fallani chiude in corner. Sette minuti dopo Toscano imbuca per Spina mettendolo a tu per tu con il portiere avversario, ma la Recanatese si salva con l’uscita del proprio portiere che, aiutato dai compagni di reparto, chiude in corner. Dalla bandierina va Spina, la palla arriva al limite dove Toscano calcia ma colpisce Carpani, la palla resta lì e la conclusione di Bonini viene murata nuovamente in calcio d’angolo. Alla mezzora ancora Di Stefano, il migliore dei primi 45’, prova il tiro da lontano ma senza fortuna, con il Gubbio che cala leggermente alla distanza, pur concedendo poco e nulla ai padroni di casa. Nel secondo tempo la Recanatese prova, in maniera confusa e disordinata, a rientrare in gara, come al 54°, quando Senigagliesi crossa, Carpani fa la sponda e Ferretti calcia ma non trova lo specchio. Braglia, anche per far rifiatare i suoi visti i tanti impegni ravvicinati, effettua la solita girandola di cambi, con i rossoblù che intorno alla mezzora del secondo tempo vanno vicini più volte al raddoppio.

Ci prova prima Vazquez al 60’, che su un ottimo assist di Di Stefano gira col mancino ma trova un super Fallani a dirgli di no; cinque minuti dopo è Arena che, dopo uno slalom di tombiana memoria, cerca la conclusione verso il primo palo ma viene ancora chiuso dall’estremo difensore marchigiano. Il sigillo al match lo mette però proprio Vazquez, che interrompe il proprio digiuno da gol che durava addirittura da 14 partite: Vitale scende sulla sinistra, palla morbida al centro per l’argentino che incorna di testa e chiude il match. L’unico pericolo creato dai padroni di casa è il colpo di testa di Marilungo su corner che finisce a lato, troppo poco per impensierire un Gubbio che nella serata di Recanati non lascia scampo agli avversari.

Non si deve commettere l’errore di pensare che il peggio sia passato: c’è un finale di stagione, playoff compresi, da onorare, a partire dal match di sabato alle 17.30, quando i rossoblù ospiteranno la Lucchese al “Barbetti”.

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Somma, Ferrante, Vona (st 1’ Peretti), Longobardi (st 1’ Ferretti);

Senigagliesi, Foresta (st 17’ Raparo), Morrone (st 32’ Marilungo), Carpani (st 17’ Stampete);

Guadagni, Sbaffo. All. Pagliari. A disp. Meli, Amadio, Quacquarelli, Pacciardi, Guidubaldi,

Marafini.

GUBBIO (3-4-3): Di Gennaro; Dutu, Redolfi, Bonini; Morelli (st 27’ Tazzer), Toscano (st 29’

Vitale), Bulevardi (st 10’ Rosaia), Semeraro; Spina (st 10’ Vazquez), Arras (st 10’ Arena), Di

Stefano. All. Braglia. A disp. Greco, Signorini, Corsinelli, Nicolao, Portanova.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo (De Vito-Chillemi)

MARCATORI: pt 1’ Di Stefano, st 38’ Vazquez.

NOTE: calci d’angolo 4-4; ammoniti: Redolfi, Spina, Guadagni, Bulevardi, Peretti, Di Gennaro,

Raparo, Stampete; recupero: pt 1’; st 6’.