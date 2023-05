Raffaelli e Puma, successo per due

La Subasio Crossing, classica dell’offroad di Spello, è stata un successo. Tre le gare previste, su un circuito di 11 km per 550 metri. Nei 33 km netta vittoria per Samuele Raffaelli (Gs Avis Aido Urbino), unico a scendere sotto le 3 ore con 2h49’55”, alle sue spalle Andrea Capoccia (Pietralunga Runners) e Simone Andreani (Molon Labe). Successo fra le donne per Giovanna Puma (Atl.Winner Foligno, che condivideva con Umbria Crossing l’organizzazione dell’evento) in 3h32’22” davanti a Raffaella Tempesta (Aics Rieti) e Maridel Matinong. I due giri del percorso pari a 22 km hanno premiato Daniele Novelli (Aics Rieti) davanti a Leonardo Rapaccioni (Titans Team Nocera) e Carlo Arcaleni (Pietralunga Runners). A Cristina Mercuti (Atl.Wiunner Foligno) la gara femminile, seguita da Lorena Piastra (TX Fitness) e Maria Cristina Draoli (Lunatici Ellera Corciano). Sugli 11 km primo Lorenzo Bronchinetti (Molon Labe), poi Paride Sereni (Assisi Runners) e Sergio Baldoncini (Grifo Runners Perugia). Oro anche Lucia DI Rienzo (Molon Labe) davanti a Silvia Tribbioli (Grifo Runners Perugia) e a Silvia Bastianelli (Atl.Avis Perugia).