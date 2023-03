Quota-quattromila al Curi Oltre trecento gli ospiti

PERUGIA - Sono già circa quattromila i tifosi prenotati per la gara di domani pomeriggio con la Reggina. La prevendita procede con un buon ritmo. La partita è delicatissima e la posta in palio pesantissima. Per questo da una parte il presidente Santopadre, dall’altra alcuni gruppi Ultras hanno lanciato l’appello per andare tutti al Curi. Tra abbonati, ospiti e biglietti acquistati, a un giorno e mezzo dal match sono quattromila i presenti, di cui circa 350 i tifosi ospiti che avranno tempo fino a oggi pomeriggio alle 19 per acquistare il biglietto per il settore ospiti del Curi. Nonostante il momento non particolarmente esaltante, ci sarà un buon numero di ospiti sugli spalti. Per quanto riguarda la prevendita, i tagliandi possono essere acquistati nelle ricevitorie abilitate Ticketone e online da casa, mentre la biglietteria di Pian di Massiano sarà aperta oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domani (giorno gara) dalle 10 alle 13 (orario di chiusura tassativo).