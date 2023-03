Quattro ex biancorossi festeggiano la serie B

Festa grande per tanti ex grifoni che hanno contribuito alla promozione del Catanzaro con cinque giornate di anticipo. Specialista in promozioni il centrocampista Sounas che dopo il salto con il Perugia ha conquistato quello con la formazione calabrese. Ma è lunga la lista dei grifoni ieri in festa: con 23 gol in 31 partite l’attaccante Pietro Iemmello (col Perugia nella stagione però della retrocessione) ha contrinbuito a riportare in B dopo 17 anni il Catanzaro, squadra della sua città natale dove è arrivato nel gennaio scorso. Nella vittoria decisiva in casa del Gelbison (a cinque giornate dalla fine) c’erano in campo anche l’ex numero uno biancorosso Andrea Fulignati in porta e Andrea Ghion a centrocampo. I giallorossi sono la prima delle quattro squadre promosse dalla C alla B e, se il Perugia dovesse confermare la categoria, saranno avversari il prossimo anno.