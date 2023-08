Quale Lucchese per il debutto?

In attesa di capire se sarà veramente serie C (il 29 agosto è sempre più vicino) il Perugia deve, per forza di cose, pensare alla data del primo settembre, quella della prima partita ufficiale della stagione. Dall’altra parte ci sarà la Lucchese di due ex grifoni, Giorgio Gorgone in panchina e Emiliano Testini vice tecnico. Il club toscano, dopo aver prelevato dallo Spoleto il diciottenne Manuel Leone, attende nuovi innesti in questa parte finale di mercato. La formazione toscana dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1 e, secondo quanto ipotizzato da Noitv, potrebbe essere questo l’undici del debutto: Coletta in porta; Quirini, Merletti (Tiritiello), Benassai e Alagna (De Maria) in difesa; Tumbarello, Gucher e Visconti a centrocampo; Russo e Fedato a sostegno della punta centrale Romero, apparso brillante in questo lungo precampionato.