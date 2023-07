Pugnitopo ai club: "Serve più coraggio con i nostri giovani"

PERUGIA – Archiviato il Trofeo delle Regioni si stilano i bilanci, è il selezionatore della rappresentativa regionale umbra under 15 femminile ad esprimere le sue considerazioni, queste le parole di Massimo Pugnitopo (nella foto): "Rappresentare la mia Umbria a questa prestigiosa manifestazione è stato un privilegio. Voglio ringraziare i dirigenti federali, i collaboratori tecnici e le ragazze, un gruppo che ho visto crescere di giorno in giorno di partita in partita. Forse il risultato non rispecchia la buona pallavolo che a volte abbiamo espresso, la diciottesima posizione ci va un po’ stretta, ma questo è il responso della formula. Vorrei lanciare un monito a tutte le società sportive invitandole ad avere più coraggio con le giovani, la realtà di questa manifestazione ci ha messo a confronto con avversarie che hanno atlete già titolari in campionati di serie B2, C e D. Noi avevamo ragazze che hanno giocato in seconda divisione o under 16 solo tre ragazze avevano disputato la serie D green. Penso che tutti noi del settore dovremmo fare una riflessione a partire dal nostro comitato regionale pallavolo. Il lavoro svolto con i miei collaboratori, oltre ai processi selettivi di una o due domeniche al mese, si è concluso con un collegiale di sette giorni a fine giugno. Chiaramente ci siamo dati delle priorità per essere efficienti, sia nella fase cambio palla che nella fase punto. Faccio a tutte le ragazze un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della loro attività".

Alberto Aglietti