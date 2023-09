Protagonista. Kouan taglia un nuovo traguardo. Venti i gol realizzati col Grifo

Christian Kouan ha messo il sigillo numero 20. Con la rete realizzata sabato a Rimini il centrocampista ivoriano del Perugia ha raggiunto il traguardo dei 20 gol con la maglia del Grifo, come racconta calciogrifo. Il giocatore, che era destinato a lasciare la maglia del Perugia, sta reagendo bene dopo la delusione per la mancata cessione.

Il primo centro in biancorosso Kouan lo realizzò il 20 gennaio 2018 quando Roberto Breda lo fece esordire in prima squadra, da titolare, nel match interno contro la Virtus Entella. Il classe ’99 ripagò immediatamente la fiducia del tecnico realizzando il gol dell’1-0 (match poi terminato 2-0) al minuto 49. Dopo quell’esordio da favola arrivò il bis alla partita successiva: Kouan segnò infatti anche al Pescara, aprendo le marcature del match finito poi 2-0 in favore del Grifo, con il secondo gol realizzato da Di Carmine. Nella stagione successiva, quella 201819, l’ivoriano mise a referto 3 reti. Stesso numero di realizzazioni anche nel 20192020, due delle quali realizzate nel doppio playout contro il Pescara. Dopo la retrocessione, nel campionato di serie C 20202021 con Caserta in panchina, Kouan contribuì al trionfo finale con ben 4 reti.

La stagione più prolifica per lui è stata però quella con Alvini: nel 202122 il centrocampista andò in rete per ben 5 volte (4 durante la regular season e 1 ai playoff). Tanto che il tecnico provò a portarlo alla Cremonese nella stagione successiva. Con Castori invece, lo scorso anno, sono arrivati 2 gol: uno contro il Brescia e uno contro il Benevento all’ultima giornata, divenuto famoso a livello nazionale per il presunto illecito che poi, dopo le varie indagini, non è risultato tale.

L’estate appena finita è stata “tormentata” per Kouan che sembrava destinato a lasciare Perugia. Alla fine però è rimasto e, le ultime prestazioni offerte, hanno dimostrato che lo ha fatto con la testa giusta.

Contro il Rimini è arrivato il gol numero 20, in una stagione durante la quale il numero 28 biancorosso è chiamato a fare la differenza.