Prosegue la prevendita Quattro in curva Sud

La prevendita per la gara con il Benevento ancora non è decollata, ma ci sono due giorni per acquistare il biglietti per l’ultima partita di campionato che potrebbe regalare al Perugia gli spareggi per non retrocedere, in attesa di capire quello che accadrà alle formazioni in difficoltà (a oggi) con l’iscrizione. A due giorni dalla sfida, in programma domani sera al Curi con fischio di inizio alle 20,30 sono circa quattromila le presenze annunciate, tra abbonamenti e biglietti staccati. Quattro, invece, i tagliandi venduti nel settore ospiti riservato ai tifosi non residenti nella provincia di Benevento. La biglietteria di Pian di Massiano sarà aperta oggi dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle ore 19; domani (giorno gara) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie).