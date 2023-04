Prosegue la prevendita Gli orari del botteghino

PERUGIA - I tagliandi per la gara con la Reggina, in programma mercoledì sera al Curi, con fischio di inizio alle 20,15, sono di nuovo in vendita. Per chi non avesse acquistato il biglietto per il match quando era in agenda, c’è ancora possibilità. È iniziata la vendita nelle ricevitorie abilitate Ticketone e online da casa e partire da oggi anche al botteghino di Pian di Massiano. La biglietteria dello stadio Curi sarà aperta oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre mercoledì 5 aprile (giorno della partita) sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (orario di chiusura tassativo). Per quanto riguarda il settore ospiti, a vendita per questo settore terminerà domani alle 19. Il costo del biglietto è di 15 euro. Si sconsiglia l’acquisto nel settore "Curva Nord" riservato ai tifosi locali. Incedibilità del titolo.