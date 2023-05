Promozione, lo Spoleto accede alla finale playoff del girone B

1

: Cherubini, Redondo (8’sts Tomassoni), Giustini, Quaglietti (43’st Paci), Paganelli, Pazzogna, Badiane (5’pts Colalelli), Ndedi, Kola, Zuppardo (25’st Gesuele), Vukaj (20’st Mingaroni). A disp: Privitera, Scocchetti, Paci, Gesuele, Tomassoni, Bisogno, Colalelli, Mingaroni, De Flavia. All. Raggi

BASTIA: Kikrri, Gambacorta (10’st Reka), Muzhani (1’pts Maceri), Sedran, Bengala, Santantonio, Del Prete (8’sts Cirilli), Buratti (15’st Cozzali), Donati, Corriale (30’st Rosignoli), Santucci. A disp: Rossi, Santucci, Maceri, Vetturini, Bibi, Reka, Rosignoli, Cozzali, Cirilli. All. Montecucco

Arbitro: Aloi di Gubbio

Marcatori: 8’sts Sedran 15’sts Paganelli

Note: espulso al 25’ st Kola (S) per per scorrettezze. Spettatori 700 circa

Lo Spoleto conquista l’accesso alla finale playoff del girone B di Promozione con un pari al cardiopalma che basta ai biancorossi per centrare lo spareggio che vale l’Eccellenza, contro il Tavernelle di domenica prossima. Finisce 1-1 al Mercatelli dopo 120 minuti combattuti con lo Spoleto in dieci dalla metà del secondo tempo per un rosso a Kola per scorrettezze. Bastia in vantaggio dopo 8 minuti del secondo tempo supplementare con un difensore, Sedran. É ancora un difensore, sull’altro fronte, Paganelli, a trovare il gol all’ultimo tuffo che porta lo Spoleto allo spareggio che vale la serie A regionale e fa esplodere il pubblico del Mercatelli.