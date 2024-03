Programma. Le date degli spareggi per la B. La terza salta la prima fase

Il campionato regolare si chiuderà il 28 aprile, la Lega Pro ha reso noto il calendario della fase finale del campionato serie C per la stagione sportiva 2023-2024, con date ed orari di tutte le partite di play off e play out. Ecco il programma.

Fase play off del girone: 1° Turno in Gara unica sabato 4 maggio, 2° Turno in gara unica martedì 7 maggio.

Chi partecipa alla prima fase? Il Perugia, se il campionato finisse oggi, da quarta classificata giocherebbe il secondo turno del 7 maggio, al Curi. "Nel secondo turno di play-off del girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del primo turno, si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone della stagione regolare".

In caso di arrivo al terzo posto, il Perugia entrerebbe al primo turno della fase nazionale. La terza classificata sarà testa di serie, avrà quindi il vantaggio si giocare la gara di ritorno in casa. Ecco le date. 1° Turno - Gara di Andata sabato 11 maggio; Gara di Ritorno martedì 14 maggio. 2° Turno Gara di Andata sabato 18 maggio; Gara di Ritorno martedì 21 maggio. Per quanto riguarda invece la "Final Four": Semifinali Gara di Andata sabato 25 maggio; Gara di Ritorno martedì 28 maggio. Finale Gara di Andata domenica 2 giugno; Gara di Ritorno domenica 9 giugno.