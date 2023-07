Primi cinque acquisti per l’Acf Foligno Sul fronte under il Città di Castello ingaggia il centrocampista Paladino

PERUGIA – Tempo di ufficialità in casa Acf Foligno dopo la presentazione del logo avvenuta sabato scorso nel centro sportivo di Valtopina. Presentati anche i primi cinque acquisti messi a segno dal ds Filippo Petterini nelle scorse settimane. Si tratta del centrocampista Christian Bruschi (99) dal Lama, il difensore Giovanni Nuti (98) dal Sansepolcro, e il trio dal Foligno: i centrocampisti Matteo Brunetti (03) e Tommaso Piancatelli (01) e il difensore Flavio Currieri (03). Tutti in posa con il team manager Daniele Mechelli. Sempre in Eccellenza, rinforzo importante sul fronte under per il Città di Castello. Il ds Emanuele Monni ha definito l’ingaggio del centrocampista classe 2004 Francesco Paladino, lo scorso anno all’Angelana. E da lunedì 31 luglio via alla campagna abbonamenti, con i biancorossi che proveranno subito la risalita in serie D, seppure la concorrenza è decisamente agguerrita. Proprio in serie D innesto under in casa Orvietana. Il duo Capretti-Panzetta ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Elia Nunzi (04), protagonista lo scorso anno alla Ternana come vicecapitano della Primavera. In Promozione il Castel del Piano del presidente Pace fa sul serio. I ds Timbri e Tempesta hanno infatti piazzato un altro bell’innesto in mediana con l’arrivo di Andrea Milletti (00), svincolato dopo la mancata iscrizione del San Sisto al campionato di Eccellenza. Rinforzo nel reparto arretrato, invece, per la Grifo Sigillo del presidente Bazzucchini. Il ds Alessandro Riso ha ufficializzato il ritorno di Andrea Bucarelli (89), già a Sigillo nella stagione 2021-2022, lo scorso anno nelle Marche al Settempeda.

Nicola Agostini