Primavera, ora il riscatto in casa contro l’Ascoli

PERUGIA - Sarà un programma molto intenso quello delle squadre del settore giovanile biancorosso impegnate nel prossimo weekend. Fari puntati sulla formazione Primavera reduce da un periodo piuttosto negativo, con quattro sconfitte consecutive che ne hanno pregiudicato il cammino verso i play off. . La squadra di Formisano sarà impegnata sabato al centro sportivo Paolo Rossi contro l’Ascoli, con fischio di inizio alle 14. Sosta di campionato per la formazione Under 17. Doppia sfida casalinga per le formazioni Under 16 e Under 15 che domenica se la vedranno per la quindicesima giornata contro il Bologna. L’Under 16 scende in campo alle 13,30, mentre l’Under 15 sarà impegnata alle 11. Impegno casalingo anche per i giovani biancorossi della formazione Under 13 che sabato sarà impegnata al centro sportivo Paolo Rossi con il Pescara per la decima giornata di ritorno. Appuntamento alle 16,15.