Primavera, il derby va alla Ternana

Raccoglie il massimo con il minimo sforzo la Primavera della Ternana che si aggiudica il derby umbro per 0-1, ma rimane ultima in classifica.

Agli ospiti basta la rete in contropiede di Ferrara alla mezz’ora della ripresa per ottenere i tre punti. La Ternana aggancia la Salernitana al penultimo posto in classifica; il Perugia invece rimane a quota 31. Prossimo impegno sabato in casa, contro lo Spezia.

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Souare, Giunti, Onishchenko (19’ st Polizzi), Corsini (37’ st Torri), Mabille (24’ st Romagnoli), Patrignani, Sulejmani (19’ st Ronchi), Seghetti, Sadetinov (37’ st Viti). A disp.: Stanisci, Pietroluongo, Cottini, Ascani, Prisco, Diallo, Ebnoutalib.

All.: Alessandro Formisano

TERNANA: Morlupo, Manucci (40’ st Bonugli), Ciucci (27’ st Mancini), Koffi, Cipi, Biondini, Marcelli, Nunzi (19’ st Doucoure), Salerno (27’ st Monesi), Ferrante, Ferrara. A disp.: Novelli, Picchiantano, Schettini, Montecolle, Manni, Longo, Flaiani, Nischwitz.

All.: Ferruccio Mariani

ARBITRO: Ancora di Roma 1

RETE: 29’st Ferrara