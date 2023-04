Primavera, blitz a Crotone con Ebnoutalib e Polizzi

Torna dalla trasferta di Crotone con tre punti la Primavera di Formisano, guidata per l’occasione dal suo vice, Pignataro, a causa della squalifica. Basta una rete per tempo, una in apertura di prima frazione e l’altra a pochi minuti dal termine per regalare al Perugia il bottino pieno. Al 9’ é Younes Ebnoutalib, alla quarta rete stagionale, ad approfittare di un’azione ben manovrata dalle retrovie per infilare il destro all’angolino basso dove Gattuso non può arrivare. Nel finale, con il Crotone spinto in avanti alla ricerca del pari, arriva anche il raddoppio con il subentrato Polizzi. Tre punti che portano i biancorossi a quota 37, a otto lunghezze dal trio Entella, Spezia e Cosenza che si giocano i due posti rimasti in ottica playoff, a tre giornate alla conclusione del campionato.

PERUGIA: Ajradinoski, Giunti, Souare, Diallo (24’ st Corsini), Onishchenko (1’ st Prisco), Cicioni (30’ st Okacha), Ebnoutalib (24’ st Polizzi), Patrignani, Sulejmani, Seghetti (43’ st Ronchi), Mabille. A disp.: Pietroluongo, Romagnoli. All.: Valerio Pignataro (Formisano squalificato).