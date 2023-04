Primavera a Salerno Derby per le Under

Un programma piuttosto snello ma allo stesso tempo significativo quello che attende le formazioni giovanili del Perugia, nel prossimo weekend. Torna in campo la formazione Primavera che si era fermata per la sosta legata agli impegni delle Nazionali. La formazione di Formisano è alla ricerca di un successo, dopo una striscia negativa di risultati e l’ultimo pareggio conquistato in casa contro l’Ascoli. L’ultimo trend ha allontanato la squadra biancorossa dalla zona play off che adesso dista otto punti. I ragazzi del Perugia cercano gloria nella trasferta in programma oggi, ore 16, in trasferta contro la Salernitana, al campo "Vincenzo Volpe". L’Under 17 osserverà un turno di riposo. Grandi impegni, invece, per le squadre Under 16 e Under 15 che domani, in casa, saranno impegnate nel derby con la Ternana alle 12 (Under 15) e alle 15.