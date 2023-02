Primavera a Imola a caccia del poker

Ricco e appassionante il programma del settore giovanile biancorosso, nel prossimo fine settimana. La Primavera di Formisano, dopo le tre vittorie consecutive, va a caccia del poker di successi nella trasferta, in agenda domani, sul campo dell’Imolese. Il match si gioca alle 14,30 al centro sportivo "Bacchilega" di Imola. Match di cartello per la squadra Under 17, che domenica riceve la Lazio, alle 12 al centro sportivo "Paolo Rossi". Turno di sosta per le formazioni Under 16 e Under 15, mentre l’Under 14, che è attesa dalla Lazio, giocherà il primo marzo, il match, infatti, è stato rimandato. Per l’Under 13 c’è la trasferta contro il Frosinone, appuntamento domenica alle 13, per la sesta giornata a Ceccano. U10, U9: Perugia-Empoli (test match), domenica 19, con inizio alle 15, al centro sportivo "Paolo Rossi" di Pian di Massiano.