Prima stagionale per Acf Foligno e Foligno Calcio in Coppa Italia

FOLIGNO – "Prima" stagionale per l’Acf Foligno (Ex C4) e Foligno Calcio. Entrambe nel pomeriggio di oggi, (fischio di inizio ore 16.30) saranno impegnate in Coppa Italia. L’Acf Foligno sul terreno dell’Angelana e i falchetti al Blasone contro la Ducato Spoleto. L’Angelana è una delle squadre più attrezzate del campionato di Eccellenza e l’Acf del tecnico Manni confida di fornitre una prova convicente per dimostrare di poter disputare una stagione da protagonista. Acf che arriva a questo confronto con alcune importanti defezioni: Mattia e Bruschi Piancatelli, Moracci, Tortoioli e Antonini squalificati. Dopo la partita alle 19.30, agli Orti Orfini è in programma la presentazione della prima squadra e quelle del settore giovanile. Impegno non trascurabile anche per il Foligno Calcio, scivolato in Promozione, che dopo i confortanti risultati nelle amichevoli pre-campionato, ospita al Blasone la Ducato, un collettivo di spessore e desideroso di fare lo sgambetto alla pattuglia dell’allenatore Bobbi.

C.Lu.