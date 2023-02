L’Osservatorio Nazionale per la Manifestazioni Sportive blocca la vendita dei tagliandi per gli ospiti per il derby Perugia-Ternana. Un passaggio obbligato, vista la connotazione di gara ad alto rischio. Sarà infatti il Gos (la riunione è prevista tra lunedì e martedì a Pian di Massiano) a dover dare il via libera alla vendita che seguirà le linee guida adottati nei derby recenti. Prima di far partire la distribuzione, quindi, si intendono operare ulteriori approfondimenti. Questa la nota. L’osservatorio fa sapere che "sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle gare e, nel contempo, fino all’assunzione di determinazioni in merito, invita la Lega nazionale di serie B a interessare la società organizzatrice per non far avviare la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Terni".