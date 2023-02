Prosegue a ritmo spedito la prevendita di tagliandi per la partita di sabato al "Del Duca". I tifosi biancorossi possono acquistare i biglietti online e nei punti vendita Ticketone.

I residenti nella provincia di Perugia potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti (la capienza è di 900 posti). I tagliandi possono essere acquistati fino a domani alle 19, il prezzo è di 20 euro. I tifosi del Perugia puntano al record stagionale in trasferta (erano 510 a Terni), visto il buon momento della squadra di Castori e i pochi chilometri da sostenere. Quindi, oltre ai sempre presenti, si prevede un’adesione massiccia. Al "Del Duca" si prevede una bella cornice di pubblico anche biancorosso. Il club bianconero indica il percorso per la tifoseria ospite: dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.