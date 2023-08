Presentazione squadra Sigillo: 300 persone, entusiasmo alle stelle

Una serata che a Sigillo ricorderanno per parecchio tempo. Oltre 300 persone, tutto il paese o quasi a cena, al Parco Villa Anita, per la presentazione della squadra. Dj set e musica fino a tarda notte che ha visto ballare tutti, dai bambini agli anziani, fino al sindaco, scatenato sul palco. Entusiasmo alle stelle per una realtà che fa della passione la sua parola d’ordine. Dal tradizionale pranzo dirigenziale di fine stagione al mare, alle tante iniziative che vedono un intero paese seguire sempre la squadra.

Gente del posto che si ritrova ogni giorno, o quasi, con la voglia di stare insieme e fare qualcosa per la comunità. Su di giri il presidente Niccolò Bazzucchini (nella foto, sul palco) che lancia la sfida alla sua maniera: "Sarebbe bello divertirsi tutti insieme come abbiamo fatto durante la serata della presentazione. Vedere tutta questa gente ti dà lo stimolo a portare avanti quest’attività che, è inutile negarlo, richiede impegno non solo economico ma anche e soprattutto di tempo.

Coinvolgere le nostre famiglie diventa dunque fondamentale e il fatto che ci stiamo riuscendo è la soddisfazione più grande. Poi c’è sempre il campo e con quello bisogna fare i conti. L’obiettivo? Una salvezza tranquilla, un passetto in avanti in più come sempre fatto in questi anni". Due anni fa, da matricola, salvezza all’ultimo tuffo. Lo scorso anno metà classifica e semifinale di coppa. Quest’anno…

Nicola Agostini