Premio Valorizzazione Giovani, ecco i vincitori in Eccellenza e Promozione

di Nicola Agostini

Il Comitato Regionale Umbro ha pubblicato anche le graduatorie relative al Premio valorizzazione giovani, riservato alle squadre di Eccellenza e Promozione che, nel corso della stagione, hanno impiegato stabilmente il maggior numero di fuoriquota provenienti dal proprio settore giovanile. Non si fa riferimento all’età media ma all’impiego degli under. In Eccellenza 6mila euro all’Angelana (nella foto il portiere under Gianluca Buini) prima classificata, 4.500 all’Olympia Thyrus, 3mila al Sansepolcro e 1.500 alla C4. Nel girone A di Promozione 6mila euro a Castel del Piano e Ducato, 4.500 a Pievese e Campitello, 3mila a Nuova Alba e Bastia e 1.500 a Pierantonio e Vis Foligno. Il Cru ha pubblicato anche le classifiche relative alla Coppa Disciplina per la stagione appena conclusa.

In Eccellenza la società più corretta è il Foligno, nel girone A di Promozione la spunta la Pievese, nel girone B di Promozione il Campitello. Dopo l’abolizione del vincolo sportivo, la Figc ha provveduto ad aggiornare le Noif anche per quanto riguarda il premio di tesseramento regolato, nello specifico, dall’articolo 96. Per ogni giocatore, fino ai 20 anni, il premio di tesseramento per le società andrà dai 450 euro dalla serie D ai 100 euro della Seconda categoria.