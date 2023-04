Precedenti negativi Castori però li ribalta

Sono dieci gli incroci al Ferraris in serie B tra Genoa e Perugia, con uno score che vede avanti la squadra di casa che si è imposta quattro volte, completano lo score quattro pareggi e due soli blitz perugini. In tutto i confronti in Liguria sono invece quindici, con otto vittorie del grifone rossoblu, cinque pareggi e due successi biancorossi. Gli ultimi confronti al "Ferraris" tra le due squadre sono del 2016 e del 2021, entrambi validi per la Coppa Italia (4-3 e 3-2). Chi invece ha uno score assolutamente positivo contro il Genoa è l’allenatore biancorosso Fabrizio Castori che è sì al primo confronto con Gilardino ma è la "bestia nera" dei rossoblù: cinque vittorie negli ultimi cinque confronti per il tecnico marchigiano contro i rossoblu, incluso quello dell’andata, due pareggi e un solo ko nel lontano 2006-2007.