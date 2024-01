Precedenti. La firma di Eusepi sull’ultimo successo

Sono cinque i precedenti conosciuti fra Pontedera e Perugia giocati in terra toscana. Due i successi dei biancorossi, in occasione del primo incontro e dell’ultimo. Come riporta tifogrifo, la prima sfida tra le due formazioni risale a novanta anni fa, al campionato 1932/1933, quando le due squadre si affrontarono nel girone G della prima divisione, l’incontro se lo aggiudicò il Perugia per 2-1, reti di Bonesini e Rossi. L’ultima volta in casa del Pontedera, invece, risale a dodici anni fa, nella stagione 2012-2013 (stagione che si concluse con i play off per i grifoni) quando il Perugia di Camplone sbancò Pontedera grazie alla rete di Eusepi. Il bilancio pende in favore dei toscani, con 3 vittorie, due quelle del Grifo, non si registrano ancora pareggi tra le due formazioni. I gol realizzati nelle cinque sfide contro sono sette per il Pontedera e cinque per il Perugia.